В Могилёвском районе в аварии с Volkswagen погиб мотоциклист

Новости Беларуси. 31 мая около половины третьего дня в Могилёвском районе в ДТП погиб мотоциклист.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 52-летний житель Гродно за рулём Volkswagen Passat двигался по дороге Р123. Совершая разворот на 21 км, водитель не убедился в безопасности манёвра.

В машину врезался мотоцикл Yamaha YZF R1, который ехал во встречном направлении. 28-летний мотоциклист погиб на месте. Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.

Месяцем ранее в Минске столкнулись автомобиль и мотоцикл.