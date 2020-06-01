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В Могилёвском районе в аварии с Volkswagen погиб мотоциклист

01 июня 2020 10:20
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Новости Беларуси. 31 мая около половины третьего дня в Могилёвском районе в ДТП погиб мотоциклист. 

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 52-летний житель Гродно за рулём Volkswagen Passat двигался по дороге Р123. Совершая разворот на 21 км, водитель не убедился в безопасности манёвра. 

В машину врезался мотоцикл Yamaha YZF R1, который ехал во встречном направлении. 28-летний мотоциклист погиб на месте. Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. 

Месяцем ранее в Минске столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Пострадал один человек – подробности здесь

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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