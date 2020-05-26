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В Кобрине девушка фотографировалась с подругой на крыше пятиэтажки и упала

26 мая 2020 07:17
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Новости Беларуси. 25 мая в Кобрине девушка упала с крыши пятиэтажного дома.

Как сообщает Следственный комитет, в понедельник 16-летняя учащаяся одного из профессионально-технических учебных заведений райцентра выпивала вместе с 17-летней подругой.

В какой-то момент девушки захотели прогуляться по крыше пятиэтажки. Там они подошли к краю и делали совместные фотографии. Затем студентка поскользнулась и упала, получив травмы. Пострадавшая была доставлена в реанимацию, пациентка в тяжёлом состоянии.

Проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, выясняются все детали случившегося.

Месяцем ранее в Полоцке ребёнок выпал из окна шестого этажа.

Мальчик был доставлен в больницу – подробнее здесь.

# Падение с высоты # происшествия

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