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В Бобруйске мужчина обнаружил у себя во дворе останки женщины

01 июня 2020 12:57
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Новости Беларуси. Вечером 28 мая в Бобруйске местный житель обнаружил у себя во дворе человеческие останки.

Как сообщает Следственный комитет, в четверг мужчина занимался земляными работами во дворе дома. В какой-то момент гражданин наткнулся на скелетированные останки человека, которые были завёрнуты в полимерный пакет.

В Бобруйске мужчина обнаружил у себя во дворе останки женщины -1

Фото: Следственный комитет 

К месту происшествия была направлена СОГ. Предварительно, останки принадлежат женщине, захоронение произошло несколько лет назад.

В Бобруйске мужчина обнаружил у себя во дворе останки женщины -4

Фото: Следственный комитет 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначено проведение ряда экспертиз, чтобы установить принадлежность останков, их давность и обстоятельства смерти женщины. Устанавливаются люди, которые ранее владели данным участком и жили в доме.

Месяцем ранее в Петриковском районе было обнаружено тело мужчины в мелиоративном канале.

В убийстве подозревались два человека – подробнее здесь.

# Убийство # происшествия

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