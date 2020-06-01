В Бобруйске мужчина обнаружил у себя во дворе останки женщины

Как сообщает Следственный комитет, в четверг мужчина занимался земляными работами во дворе дома. В какой-то момент гражданин наткнулся на скелетированные останки человека, которые были завёрнуты в полимерный пакет.

Новости Беларуси. Вечером 28 мая в Бобруйске местный житель обнаружил у себя во дворе человеческие останки.

К месту происшествия была направлена СОГ. Предварительно, останки принадлежат женщине, захоронение произошло несколько лет назад.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначено проведение ряда экспертиз, чтобы установить принадлежность останков, их давность и обстоятельства смерти женщины. Устанавливаются люди, которые ранее владели данным участком и жили в доме.

Месяцем ранее в Петриковском районе было обнаружено тело мужчины в мелиоративном канале.