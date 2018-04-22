В минском парке пенсионер предлагал прохожим насвай

Новости Беларуси. В Минске задержали пожилого мужчину, который предлагал прохожим насвай.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, пенсионер привлёк внимание правоохранителей своими действиями в одном из минских парков. Мужчина подходил к прохожим и что-то им предлагал. Сотрудники молиции провели досмотр гражданина.

У 64-летнего ранее судимого минчанина обнаружено и изъято несколько пакетов насвая общей массой около 230 граммов.

В отношении пенсионера составлен административный протокол.

Весной 2018 года в Гомеле по подозрению в хранении и распространении насвая был задержан мужчина.