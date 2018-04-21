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Минчанина будут судить за совращение 12 мальчиков-подростков

21 апреля 2018 15:55
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Новости Беларуси. Жителя Минска будут судить за совращение подростков.

По информации Генпрокуратуры, в суд Партизанского района Минска направлено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя столицы.

Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста, распространении порнографических материалов, в том числе с изображением несовершеннолетнего, вовлечении несовершеннолетних в антиобщественное поведение. 

Обвиняемому мужчине инкриминировано совершение данных противоправных действий в отношении 12 мальчиков-подростков, которые родились в 1998-2001 годах.

Преступления были совершены в период с июля 2013 года по август 2017.

Для знакомства с подростками мужчина, который действовал для удовлетворения своих извращенных сексуальных потребностей, применял специальные познания в области детской психологии, полученные при изучении специализированной литературы. Минчанин использовал наивность и доверчивость детей, их подчиняемость авторитету взрослого и ограниченный жизненный опыт.

Обвиняемый добивался расположения подростков, угощая их алкогольными напитками и табачными изделиями.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Главного следственного управления СК Беларуси.  

Также было внесено представление в инспекцию по делам несовершеннолетних Минского РОВД, где указали на недостатки индивидуальной и профилактической работы с подростками и потребовали привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Мера пресечения, которая была применена ранее к обвиняемому, – заключение под стражу – была оставлена без изменений.

В конце марта в Витебске задержали мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над подростками.

Им оказался 38-летний преподаватель одного из учебных заведений города – здесь подробнее.

# происшествия # Педофилия

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