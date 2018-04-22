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За минувшие сутки в экосистемах Беларуси потушены более 120 пожаров

22 апреля 2018 09:05
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Новости Беларуси. За сутки в Беларуси ликвидирован 121 пожар в экосистемах. Для устранения пожаров были задействованы вертолёты Ми-8.  

За минувшие сутки в экосистемах Беларуси потушены более 120 пожаров-1

Фото: МЧС Беларуси  

По сведениям МЧС Беларуси, с утра 21 апреля по утро 22 апреля были потушены 52 лесных пожара, один торфяной и 68 пожаров травы и кустарников. Отдельно упоминаются три из них.  

В 14:23 спасателям сообщили об обнаружении лесного пожара на территории Миловидского лесничества ГЛХУ «Барановичский лесхоз». Устранением огня занимались 87 человек. Вертолёт сбрасывал воду девять раз. Пожар был потушен в 22:30.  

За минувшие сутки в экосистемах Беларуси потушены более 120 пожаров-4

Фото: Брестское ОУМЧС  

В 15:47 спасателям стало известно о лесном пожаре на территории Хоростовского лесничества ГЛХУ «Старобинский лесхоз» вблизи деревни Хоростово. Пожар тушили 58 человек. В 23:58 пожар был ликвидирован.  

В 15:50 обнаружен пожар на территории Пасековского и Горковского лесничеств ГЛХУ «Стародорожский лесхоз» возле деревни Селище. Для его устранения были задействованы 124 человека. Ми-8 сбрасывал воду семь раз. На момент шести утра воскресенья площадь пожара уменьшена более чем наполовину.  

За минувшие сутки в экосистемах Беларуси потушены более 120 пожаров-7

Фото: МЧС Беларуси  

В минувшие сутки из-за непогоды на территории республики возникали нарушения энергоснабжения. 

Проблемы возникли почти в тысяче населённых пунктах – здесь подробности.  

# происшествия # Пожар

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