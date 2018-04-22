За минувшие сутки в экосистемах Беларуси потушены более 120 пожаров

Новости Беларуси. За сутки в Беларуси ликвидирован 121 пожар в экосистемах. Для устранения пожаров были задействованы вертолёты Ми-8.

По сведениям МЧС Беларуси, с утра 21 апреля по утро 22 апреля были потушены 52 лесных пожара, один торфяной и 68 пожаров травы и кустарников. Отдельно упоминаются три из них.

В 14:23 спасателям сообщили об обнаружении лесного пожара на территории Миловидского лесничества ГЛХУ «Барановичский лесхоз». Устранением огня занимались 87 человек. Вертолёт сбрасывал воду девять раз. Пожар был потушен в 22:30.