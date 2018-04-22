За минувшие сутки в экосистемах Беларуси потушены более 120 пожаров

Новости Беларуси. За сутки в Беларуси ликвидирован 121 пожар в экосистемах. Для устранения пожаров были задействованы вертолёты Ми-8.
Новости Беларуси. За сутки в Беларуси ликвидирован 121 пожар в экосистемах. Для устранения пожаров были задействованы вертолёты Ми-8.
Фото: МЧС Беларуси
По сведениям МЧС Беларуси, с утра 21 апреля по утро 22 апреля были потушены 52 лесных пожара, один торфяной и 68 пожаров травы и кустарников. Отдельно упоминаются три из них.
В 14:23 спасателям сообщили об обнаружении лесного пожара на территории Миловидского лесничества ГЛХУ «Барановичский лесхоз». Устранением огня занимались 87 человек. Вертолёт сбрасывал воду девять раз. Пожар был потушен в 22:30.
Фото: Брестское ОУМЧС
В 15:47 спасателям стало известно о лесном пожаре на территории Хоростовского лесничества ГЛХУ «Старобинский лесхоз» вблизи деревни Хоростово. Пожар тушили 58 человек. В 23:58 пожар был ликвидирован.
В 15:50 обнаружен пожар на территории Пасековского и Горковского лесничеств ГЛХУ «Стародорожский лесхоз» возле деревни Селище. Для его устранения были задействованы 124 человека. Ми-8 сбрасывал воду семь раз. На момент шести утра воскресенья площадь пожара уменьшена более чем наполовину.
Фото: МЧС Беларуси
В минувшие сутки из-за непогоды на территории республики возникали нарушения энергоснабжения.
Проблемы возникли почти в тысяче населённых пунктах – здесь подробности.