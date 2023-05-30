В минском общежитии задушили девушку. Убийца надел рабочий костюм, чтобы не вызвать подозрений

Новости Беларуси. Несколько часов понадобилось милиции, чтобы раскрыть убийство минчанки в общежитии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об исчезновении 28-летней женщины правоохранителям сообщил ее супруг.

Убийцей оказался увлекающийся азартными играми, который около 8 часов утра под предлогом проверки пожарного извещателя вошел в комнату к женщине, начал ее домогаться, а затем толкнул на пол и задушил.

Василий Куксик, начальник Советского районного отдела Следственного комитета Минска: В ходе допроса обвиняемый пояснил, что у него есть финансовые трудности из-за увлечения азартными играми. В день убийства он решил проникнуть в одну из комнат общежития для поиска ценных вещей. Похищенное он планировал продать, а вырученными средствами рассчитаться с долгами. Мужчина ничего не нашел и постучался в дверь соседней комнаты, которую открыла 28-летняя минчанка. Обвиняемый работает грузчиком в строительном магазине, и в тот день он специально надел рабочий костюм, чтобы не вызвать подозрений.

Обвиняемый: Она мне открыла, я зашел. У нас был какой-то диалог. После чего я начал к ней приставать. Помню, что мы оказались на полу, где я пытался закрыть ей рот, чтобы она не кричала.

Василий Куксик:

Ранее погибшая и фигурант знакомы не были. С целью сокрытия следов преступления плед, одежду и иные вещи обвиняемый выбросил в мусорный контейнер, находящийся в другой части города. Следствием 32-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый перенес тело убитой в пустую комнату, накрыл коробкой от телевизора и открыл окно. Расследование продолжается.