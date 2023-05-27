«Причастна к хищению более 560 тысяч рублей». Главный бухгалтер на протяжении 9 лет воровала деньги у организации
Новости Беларуси. Преступление, которое не осталось незамеченным. Главный бухгалтер на протяжении девяти лет воровала деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
45-летняя женщина работала в государственном учреждении и, пользуясь своим служебным положением, вносила недостоверные сведения в платежные поручения. Полученные незаконным путем средства переводила на свой счет. Таким образом женщина похитила более полумиллиона рублей.
Евгений Бутько, начальник УБЭП ГУВД Минска:
Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД совместно с коллегами из Партизанского РУВД столицы раскрыли схему хищения денег 45-летней минчанкой. Женщина, являясь главным бухгалтером государственного учреждения, на протяжении девяти лет использовала вверенный ей банковский ключ и вносила недостоверные сведения в платежные поручения.
Раскаиваюсь, что незаконно перечисляла на свой карт-счет денежные средства. Вину полностью признаю. Готова содействовать органам уголовного преследования.
Евгений Бутько:
Установлено, что женщина причастна к хищению более 560 тысяч рублей, в том числе поступавших в учреждение в рамках государственных программ.
В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.