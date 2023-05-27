«Причастна к хищению более 560 тысяч рублей». Главный бухгалтер на протяжении 9 лет воровала деньги у организации

45-летняя женщина работала в государственном учреждении и, пользуясь своим служебным положением, вносила недостоверные сведения в платежные поручения. Полученные незаконным путем средства переводила на свой счет. Таким образом женщина похитила более полумиллиона рублей.

Новости Беларуси. Преступление, которое не осталось незамеченным. Главный бухгалтер на протяжении девяти лет воровала деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Б утько, начальник УБЭП ГУВД М инска: Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД совместно с коллегами из Партизанского РУВД столицы раскрыли схему хищения денег 45-летней минчанкой. Женщина, являясь главным бухгалтером государственного учреждения, на протяжении девяти лет использовала вверенный ей банковский ключ и вносила недостоверные сведения в платежные поручения.

Раскаиваюсь, что незаконно перечисляла на свой карт-счет денежные средства. Вину полностью признаю. Готова содействовать органам уголовного преследования.

Евгений Бутько:

Установлено, что женщина причастна к хищению более 560 тысяч рублей, в том числе поступавших в учреждение в рамках государственных программ.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.