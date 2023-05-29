В Брестской области по горячим следам задержали курьера телефонных мошенников

Новости Беларуси. 74-летняя жительница Ивацевичского района едва не стала жертвой аферистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обманутой пенсионерке повезло: курьер не успел перевести ее деньги. Речь идет о сумме в 3 000 долларов и 6 000 рублей.

Их выманил неизвестный, который представился следователем. Круглую сумму он запросил за помощь в освобождении дочери пенсионерки от ответственности за якобы совершенное ДТП. Благо, вовремя в происходящее вмешалась милиция.

Звонили сотрудники нашей милиции, и они мне уже сообщили, что преступника уже задержали и все мои деньги и все вернут.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Его фигурант – 20-летний житель Ивацевичей, который откликнулся на интернет-предложение о большом заработке. Со своим первым испытанием он так и не справился.