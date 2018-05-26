В минском метро ребёнок уронил на пути мобильник и спрыгнул за ним

Новости Беларуси. Днём 24 мая подросток спрыгнул на пути, чтобы поднять упавший мобильник.

Как сообщается на сайте Минского метрополитена, инцидент произошёл на станции метро «Восток». 13-летний мальчик уронил телефон и спустился на пути. Всё закончилось благополучно, ребёнка не ударило током.

После произошедшего служба безопасности метрополитена попросила подростка объяснить свои действия. В ходе разговора стало известно, что несовершеннолетний не знал об опасности. Также мальчику не было известно, как следует поступить в сложившейся ситуации.

В метрополитене напоминают, если вы что-либо уронили на пути, не пытайтесь достать это самостоятельно. Следует попросить о помощи работника станции или воспользоваться устройством экстренной связи. Оно располагается на стене в конце платформы. Нажмите кнопку «INFO» и расскажите дежурному по станции о случившемся.

Осенью 2016 года в программе «Утро. Студия хорошего настроения» обсуждались правила поведения в случае ЧП в метро.