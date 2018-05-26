Прямой эфир

В минском метро ребёнок уронил на пути мобильник и спрыгнул за ним

26 мая 2018 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 24 мая подросток спрыгнул на пути, чтобы поднять упавший мобильник.  

Как сообщается на сайте Минского метрополитена, инцидент произошёл на станции метро «Восток». 13-летний мальчик уронил телефон и спустился на пути. Всё закончилось благополучно, ребёнка не ударило током.  

После произошедшего служба безопасности метрополитена попросила подростка объяснить свои действия. В ходе разговора стало известно, что несовершеннолетний не знал об опасности. Также мальчику не было известно, как следует поступить в сложившейся ситуации.  

В метрополитене напоминают, если вы что-либо уронили на пути, не пытайтесь достать это самостоятельно. Следует попросить о помощи работника станции или воспользоваться устройством экстренной связи. Оно располагается на стене в конце платформы. Нажмите кнопку «INFO» и расскажите дежурному по станции о случившемся.  

Осенью 2016 года в программе «Утро. Студия хорошего настроения» обсуждались правила поведения в случае ЧП в метро.  

«Если вы упали на пути – постарайтесь привлечь к себе внимание» (здесь подробности).  

# Минское метро # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Минчанин хотел сделать селфи на ЛЭП. Парень в реанимации
26 мая 2018 06:40

Минчанин хотел сделать селфи на ЛЭП. Парень в реанимации

В машине пострадавшего было двое детей. В Минске произошла авария на улице Семашко
25 мая 2018 20:32

В машине пострадавшего было двое детей. В Минске произошла авария на улице Семашко

Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять
25 мая 2018 19:56

Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять