Минчанин хотел сделать селфи на ЛЭП. Парень в реанимации

Новости Беларуси. 25 мая был госпитализирован минчанин, который поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи — ТЭЦ-4».

По сведениям РУП «Минскэнерго», в пятницу 22-летний парень получил обширные ожоги и был доставлен в реанимацию. Предполагается, что молодой человек хотел сделать фото.

Специалисты напоминают, опасно не только подниматься на опору, но и нарушать охранную зону ЛЭП.

Осенью прошлого года пристрастие к селфи обсуждалось с психотерапевтом в программе «Добро пожаловаться».