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Минчанин хотел сделать селфи на ЛЭП. Парень в реанимации

26 мая 2018 06:40
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Новости Беларуси. 25 мая был госпитализирован минчанин, который поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи — ТЭЦ-4».  

По сведениям РУП «Минскэнерго», в пятницу 22-летний парень получил обширные ожоги и был доставлен в реанимацию. Предполагается, что молодой человек хотел сделать фото.  

Специалисты напоминают, опасно не только подниматься на опору, но и нарушать охранную зону ЛЭП.  

Осенью прошлого года пристрастие к селфи обсуждалось с психотерапевтом в программе «Добро пожаловаться».  

«Готова ночью проснуться, сделать визаж и сфотографироваться» (здесь подробнее).  

# Селфи # происшествия

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