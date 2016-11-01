Экстренная ситуация в метро: что делать в случае падения на рельсы и ЧП?

Быстро и без пробок. Метро, безусловно, один из самых любимых видов транспорта для минчан. Но, порой, в спешке мы забываем элементарные правила безопасности: не держимся за поручни в вагонах и, оплачивая за проезд, летим через турникеты, не дождавшись зелёной стрелки, не придерживаем за собой двери. В итоге – можем травмировать не только себя, но и окружающих. А в «час пик» вероятность ЧП (чрезвычайных происшествий) возрастает в разы. Особенно на лестницах.

Переломы, сотрясения, ушибы. Гораздо более тяжёлые травмы может повлечь за собой падение на эскалаторе. Так что будьте предельно аккуратными, ведь 99% процентов несчастных случаев происходит по вине самих пассажиров.

Маленьких детей держите за руку, обратите внимание, если рядом люди с рюкзаками: они могут случайно задеть вас. Если вы стали свидетелем падения, вы можете временно остановить движение эскалатора при помощи рычага.

Закружилась голова и стало плохо. Случайно задели в толпе. Каждый из нас может оказаться на рельсах. Так что же делать, если это произошло и как это предотвратить?

Не заходите за ограничительную линию у края платформы. А лучше – не приближайтесь к ней до полной остановки поезда. К сожалению, это правило действует не для всех пассажиров.

Если вы упали на станционные пути метрополитена главное – не паникуйте и постарайтесь сразу же привлечь к себе внимание сотрудников метрополитена, милиции, других пассажиров.

Возьмите в руки телефон, платок, так быстрее заметят из окна машинист.

Ни в коем случае не прячьтесь под край пассажирской платформы и не пытайтесь самостоятельно выбраться с пути, ведь вдоль края платформы проходит контактный рельс под смертельно опасным напряжением.

Если упавший пассажир сохранил способность к движению, то ему следует как можно быстрее двигаться в сторону головы по движению поезда, ориентиром для этого служит полосатая рейка здесь на путях либо зеркало, станционные часы.

Достигнув этого безопасного места, спокойно ожидайте работника метрополитена, который выведет вас из тоннеля. Хуже, если вы оказались на путях метрополитена прямо перед прибывающим составом или получили травму при падении и не можете двигаться - тогда как можно быстрее максимально сгруппируйтесь и ложитесь в лоток между ходовыми рельсами, придерживайте одежду и др вещи, которые могут зацепиться за подвагонное оборудование, постарайтесь не шевелиться. В этом случае поезд, даже накрыв Вас, не причинит вреда.

Если же вы стали свидетелем того, как человек упал на пути метрополитена, то мы рекомендуем пассажирам, немедленно обратиться к любому сотруднику метро, милиции, воспользоваться кнопкой экстренной связи, которая находится в торце каждой платформы. Это может быть и переговорное устройство в вагоне – экстренная связь.

Кстати, на каждой станции установлено от 6 до 8 кнопок вызова. Кроме того, в торцах платформы есть камеры видеонаблюдения с помощью которых можно связаться с дежурным персоналом станции. Или другая ситуация: вы оказались между вагонами стоящего на станции поезда – немедленно стучите в торцевые окна, кузова вагонов и подавайте другие сигналы о помощи.

К счастью, случаи падения пассажиров на рельсы в минском метрополитене - единичны, но иногда находятся экстремалы, которые самостоятельно пытаются достать с рельсов свои вещи.

Такие поступки нарушают правила перевоза пассажиров, ставят под угрозу жизнь пассажиров, но и попадают под кодекс административного правонарушения.

Если вы обронили какую-то вещь, не пытайтесь достать ее самостоятельно, обратитесь к любому сотруднику метро, он вас отправит к дежурной по станции, у нее существует специальное приспособление, которым она может достать вещь.

Интересно, что при строительстве третьей линии метрополитена на новых станциях запроектированы ограждающие двери, которые помогут избежать падения на рельсы. И все же наша безопасность – в наших руках, а в общественном транспорте – вы в ответе за окружающих.