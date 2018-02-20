Школьница потеряла сознание, упала в воду и захлебнулась. Подробности трагедии в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно устанавливают обстоятельства смерти 12-летней школьницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Происшествие случилось вечером 19 февраля. Девочку сразу же доставили в больницу, но спасти ее не удалось. По предварительным данным, надышавшись опасным веществом, школьница потеряла сознание, упала в воду и захлебнулась.

По словам специалистов, к трагедии могла привести недостаточная тяга в канале вентиляции и дымоходе газового водонагревателя, расположенного в ванной комнате. Ведется следствие.