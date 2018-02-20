Мужчина остался жив, лобовое стекло поезда разбито. Что известно об инциденте в минском метро

Новости Беларуси. ЧП в минском метро. Движение поездов на Московской линии утром 20 февраля было остановлено из-за падения на рельсы мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на станции «Площадь Ленина». Молодой мужчина прыгнул на путь прямо перед приходящим поездом. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Удар был настолько силен, что лобовое стекло состава было разбито. Несмотря на это, мужчина остался жив. Движение по Московской ветке восстановлено.