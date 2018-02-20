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Мужчина остался жив, лобовое стекло поезда разбито. Что известно об инциденте в минском метро

20 февраля 2018 11:50
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Новости Беларуси. ЧП в минском метро. Движение поездов на Московской линии утром 20 февраля было остановлено из-за падения на рельсы мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мужчина остался жив, лобовое стекло поезда разбито. Что известно об инциденте в минском метро-1

Инцидент произошел на станции «Площадь Ленина». Молодой мужчина прыгнул на путь прямо перед приходящим поездом. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Удар был настолько силен, что лобовое стекло состава было разбито. Несмотря на это, мужчина остался жив. Движение по Московской ветке восстановлено.  

Мужчина остался жив, лобовое стекло поезда разбито. Что известно об инциденте в минском метро-4

Мужчина остался жив, лобовое стекло поезда разбито. Что известно об инциденте в минском метро-6

# происшествия # Минское метро # Фотофакт

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