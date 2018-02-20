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В Гродно 12-летняя девочка погибла из-за отравления угарным газом в ванной

20 февраля 2018 10:48
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Новости Беларуси. В Гродно устанавливаются обстоятельства гибели 12-летней девочки.  

По информации УСК по Гродненской области, ночью 19 февраля была госпитализирована 12-летняя девочка. Утром 20 февраля ребенок скончался в больнице.  

Дом, где проживал ребенок, был обследован сотрудниками МЧС и следователями. Имущество в квартире не было повреждено. Семья, которая воспитывала ребенка, была благополучной.  

В Гродно 12-летняя девочка погибла из-за отравления угарным газом в ванной-1

Фото: СК  

Причина смерти будет установлена после результатов судебно-медицинской экспертизы.  

По предварительной информации, смерть наступила из-за смертельной концентрации окиси углерода в замкнутом пространстве, вследствие неисправной работы газового оборудования в ванной комнате.  

Произошедшему будет дана правовая оценка.  

Школьница потеряла сознание, упала в воду и захлебнулась.  

Подробности трагедии в Гродно здесь

# происшествия # Несчастный случай

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