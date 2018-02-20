В Гродно 12-летняя девочка погибла из-за отравления угарным газом в ванной

Новости Беларуси. В Гродно устанавливаются обстоятельства гибели 12-летней девочки.

По информации УСК по Гродненской области, ночью 19 февраля была госпитализирована 12-летняя девочка. Утром 20 февраля ребенок скончался в больнице.

Дом, где проживал ребенок, был обследован сотрудниками МЧС и следователями. Имущество в квартире не было повреждено. Семья, которая воспитывала ребенка, была благополучной.