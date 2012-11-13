В минском детском саду заблудился енот

Новости Беларуси. Необычное происшествие произошло вчера в одном из минских детских садов по улице Сухаревская, его героем стал... енот. Сотрудники МЧС поймали животное, и после согласования дальнейших действий с минским зоопарком отпустили зверька в лесной массив за кольцевой дорогой.

Как дикий зверек оказался в детском саду, не понятно. Никто из детишек не пострадал.

В последнее время в Минск частенько «заглядывают» дикие животные. Так, в конце августа столицу посетил дикий кабан. Минчане видели его на проспекте Победителей возле гостиницы «Виктория» в 7 часов утра, а также возле дома 23/1 по проспекту Победителей. Кабан резво бегал по газону, а потом по тротуарной дорожке направился в сторону Дворца спорта. Очевидцы отмечают: кабан бежал вдоль ул. Мельникайте в нескольких метрах от пешеходного перехода и даже успел искупнуться в Свислочи. Визит кабана изрядно перепугал горожан, однако животное никому не причинило вреда.

А в мае этого года по пешеходным дорожкам парка Челюскинцев бродили лоси. Людей животные не боялись, но при попытке приблизиться к ним убегали. Животных (самца и самку) усыпили, а затем перевезли в зоопарк. Там для них отвели отдельную территорию.