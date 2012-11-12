В Лидском районе задержан мужчина, изготавливающий самодельные взрывчатки

Новости Беларуси. В Лидском районе задержан местный житель, который пытался сбыть минчанину 14 самодельных взрывных устройств. Он изготавливал их в собственном сарае. Вес одного был около 400 граммов.

По словам задержанного, заряды могли использовать браконьеры, чтобы глушить рыбу. При обыске у мужчины также обнаружены незарегистрированные охотничьи ружья и компоненты от нарезного оружия. В доме хранились каски, гранаты и снаряжение времен Великой Отечественной.

Сейчас следствие выясняет, как компоненты для взрывчатки попали к задержанному и кому он сбывал опасный товар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ярошик, начальник 9 управления по Гродненской области Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:

Около 2 лет назад его научили изготавливать самодельные взрывные устройства с целью браконьерства. По нашим данным, браконьерством он практически не занимался, а занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, в том числе с целью получения денежных средств от их продажи.