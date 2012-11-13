Около 70 % Венеции ушло под воду

Новости Италии. В результате проливных дождей территория Венеции на 70% ушла под воду. В настоящий момент уровень воды в городе в 1,5 раза выше нормы. Объявлено чрезвычайное положение: закрыты школы и другие государственные учреждения. Временно приостановлено обслуживание популярных туристических маршрутов. Мэрия призвала сограждан и гостей города по возможности оставаться на верхних этажах домов.

Венеция – не единственный город в Италии, который принял на себя удар стихии. Непрекращающиеся сильные дожди в течение недели вызвали небывалое наводнение в 14 провинциях, во многих из них размыты дороги, разрушены системы водоснабжения, некоторые здания обвалились из-за размытия фундамента, весомый ущерб нанесен и сельскому хозяйству.

Проливные дожди прошли по всей Северной Италии. В регионе Тоскана свыше 200 человек, опасаясь оползней, покинули провинцию Масса-Каррара. Из берегов вышла река и в Пизе, часть города осталась без электроэнергии. В расположенной выше, чем Венеция, Вероне выпало до 55 мм осадков за сутки. Еще больше осадков выпало на юго-восточных склонах Альп.



Положение усугубляют штормы и сильные ветры, нарушено морское сообщение между островами и прибрежными городами. К возможному удару стихии подготовились и в Риме. По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки дожди пройдут по всей территории Италии, однако ожидается, что их интенсивность будет меньше.

Феномен «высокой воды» – сезонный, повторяется два раза в год и зачастую зависит от лунных циклов и других астрономических факторов. Сезон «высокой воды» обычно приходится в Венеции на зимне-весенний период.

Ноябрьский потоп в Венеции обойдется в несколько миллионов евро, не считая убытки от закрытия магазинов и испорченных товаров.