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В Минской области трактор зарубежного производства загорелся во время посевных работ

20 августа 2013 15:00
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Новости Беларуси. В Копыльском районе Минской области сгорел трактор. Сельхозмашина загорелась непосредственно в поле около деревни Петрилово во время посевных работ.
 
До прибытия подразделений МЧС механизатор самостоятельно пытался справиться с пожаром с помощью огнетушителя, однако пламя распространялось очень быстро. Агрегат 2007 года выпуска, кстати, иностранного производства сгорел. Сотрудники МЧС смогли спасти комбинированный посевной агрегат.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
# происшествия # Пожар

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