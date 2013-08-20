В Минской области трактор зарубежного производства загорелся во время посевных работ

Новости Беларуси. В Копыльском районе Минской области сгорел трактор. Сельхозмашина загорелась непосредственно в поле около деревни Петрилово во время посевных работ.

До прибытия подразделений МЧС механизатор самостоятельно пытался справиться с пожаром с помощью огнетушителя, однако пламя распространялось очень быстро. Агрегат 2007 года выпуска, кстати, иностранного производства сгорел. Сотрудники МЧС смогли спасти комбинированный посевной агрегат.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.