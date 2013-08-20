Пёс, стоя по шею в воде, целую ночь охранял затопленный дом хозяев

Новости России. Эти фотографии собрали тысячи «лайков», сотни репостов и столько же комментариев в социальных сетях. Мир поражён преданностью животного. Пёс по кличке Дружок на протяжении всей ночи простоял на пороге дома, затонувшего в селе Владимировка.

Напомним, в минувшие выходные уровень воды в реке Амур рядом с Хабаровском достиг исторического максимума – 642 сантиметра. Последний раз такое было 120 лет назад. Хозяева пса – семья Андреевых – спасаясь от наводнения, отправились к родственникам в Благовещенск. Дружка оставили у соседей в затопленном посёлке. Через несколько дней пёс пропал. Узнав об этом, Андреевы вернулись и начали поиски. Правда, долго искать Дружка не пришлось: пёс сидел на крыльце затопленного дома своих хозяев. К жилищу пёс не подпускал никого, даже спасателей.

Елена Андреева, хозяйка Дружка (в интервью «Комсомольской правде»):

Когда Дружок увидел нас, то очень обрадовался, бросился к нам, целовал. Мы сразу же посадили его в лодку, переправили на сушу к машине, но он опять поплыл за нами. С Дружком все в порядке, он здоров, «купание» на нем никак не отразилось.