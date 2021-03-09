В Минской области сотрудники ГАИ выявили почти 2,5 тысячи правонарушений за четыре дня
Новости Беларуси. За пятницу, 5 марта, и праздничные выходные с 6 по 8 марта в центральном регионе произошло шесть аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один человек погиб, шесть получили травмы. 7 марта ДТП произошло на автодороге Караваево – Голоцк Пуховичского района.
17-летний водитель, не справившись с управлением, съехал на обочину и врезался в земляную насыпь. Машину отбросило на проезжую часть, несовершеннолетние водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.
Еще одна серьезная авария случилась в Слуцком районе. 8 марта водитель, двигаясь в темное время суток по автодороге Копыль – Селище, сбил мужчину, который находился на проезжей части без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.
Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует: во-первых, родителям обратить внимание на то, где их дети и чем они занимаются. А также всем участникам дорожного движения: в темное время суток использовать световозвращающие элементы. На улично-дорожной сети Минской области за прошедшие выходные было задержано 44 водителя в состоянии алкогольного опьянения, а также 129 водителей, не имеющих права управления.
Кроме того, по области зафиксировано около 150 ДТП без пострадавших. А сотрудники ГАИ выявили почти 2,5 тысячи правонарушений. 400 пешеходов привлечены к административной ответственности.