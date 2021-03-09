В Минской области сотрудники ГАИ выявили почти 2,5 тысячи правонарушений за четыре дня

Новости Беларуси. За пятницу, 5 марта, и праздничные выходные с 6 по 8 марта в центральном регионе произошло шесть аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один человек погиб, шесть получили травмы. 7 марта ДТП произошло на автодороге Караваево – Голоцк Пуховичского района.

17-летний водитель, не справившись с управлением, съехал на обочину и врезался в земляную насыпь. Машину отбросило на проезжую часть, несовершеннолетние водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.