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Облил сотрудника ГАИ бензином и угрожал сжечь его заживо. В Могилёве раскрыли подробности резонансного дела

09 марта 2021 14:51
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Новости Беларуси. Пытались завладеть табельным оружием, поджечь служебную машину и милиционера. Могилевские следователи раскрыли подробности резонансного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Облил сотрудника ГАИ бензином и угрожал сжечь его заживо. В Могилёве раскрыли подробности резонансного дела-1

Останавливайся, стрелять будем!

В конце августа 2020 года в поселке Краснополье внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль. При проверке по базе оказалось, что его владелец лишен водительского удостоверения на право управления транспортным средством. Патрульные стали преследовать автомобиль для проверки документов. Милиционеры неоднократно требовали остановить машину, но водитель игнорировал эти сигналы.

Облил сотрудника ГАИ бензином и угрожал сжечь его заживо. В Могилёве раскрыли подробности резонансного дела-4

Не справившись с управлением водитель съехал с дороги на обочину. За рулем находился 26-летний владелец автомобиля, в авто также были два пассажира – женщина и мужчина. Во время задержания водитель и его пассажиры стали вести себя агрессивно. Один из правонарушителей, по версии следствия, облил сотрудника ГАИ бензином и угрожал сжечь его заживо, другой в это время пытался вырвать у милиционера табельное оружие.

Облил сотрудника ГАИ бензином и угрожал сжечь его заживо. В Могилёве раскрыли подробности резонансного дела-7

Не остановили нападавших и 9 предупредительных выстрелов. Сотрудники ГАИ были вынуждены сделать два прицельных выстрела по ногам обвиняемых. Все трое фигурантов находились в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Фотофакт

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