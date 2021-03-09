Облил сотрудника ГАИ бензином и угрожал сжечь его заживо. В Могилёве раскрыли подробности резонансного дела

В конце августа 2020 года в поселке Краснополье внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль. При проверке по базе оказалось, что его владелец лишен водительского удостоверения на право управления транспортным средством. Патрульные стали преследовать автомобиль для проверки документов. Милиционеры неоднократно требовали остановить машину, но водитель игнорировал эти сигналы.

Не справившись с управлением водитель съехал с дороги на обочину. За рулем находился 26-летний владелец автомобиля, в авто также были два пассажира – женщина и мужчина. Во время задержания водитель и его пассажиры стали вести себя агрессивно. Один из правонарушителей, по версии следствия, облил сотрудника ГАИ бензином и угрожал сжечь его заживо, другой в это время пытался вырвать у милиционера табельное оружие.