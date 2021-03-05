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В Минске на проспекте Независимости столкнулись четыре иномарки

05 марта 2021 15:37
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Новости Беларуси. Массовая авария произошла 5 марта на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на проспекте Независимости столкнулись четыре иномарки -1

Столкнулись четыре автомобиля. Водитель Ford двигался в направлении улицы Волгоградской. При перестроении не уступил дорогу Geely. От удара последнее авто отбросило на встречку – прямо на машины Kia и Volvo. В аварии никто не пострадал. Проводится проверка.

В Минске на проспекте Независимости столкнулись четыре иномарки -4

А на Партизанском проспекте утром автомобиль сбил дорожного рабочего, который находился на проезжей части в униформе со светоотражателями. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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