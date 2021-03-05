В Минске на проспекте Независимости столкнулись четыре иномарки

Новости Беларуси. Массовая авария произошла 5 марта на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столкнулись четыре автомобиля. Водитель Ford двигался в направлении улицы Волгоградской. При перестроении не уступил дорогу Geely. От удара последнее авто отбросило на встречку – прямо на машины Kia и Volvo. В аварии никто не пострадал. Проводится проверка.