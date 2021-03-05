Новости Беларуси. Правоохранители задержали брестских анархистов из международной преступной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На семерых участников «Революционного действия» вышли сотрудники подразделения МВД. Все задержанные – жители Брестской области. Их возраст – от 16 до 35 лет, неработающие.

Начиная с 2016 года, в разные периоды времени они участвовали в акциях провокационного и деструктивного характера, в том числе включая массовые беспорядки в 2020 году в Минске и Брестской области.