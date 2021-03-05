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Правоохранители задержали брестских анархистов из международной преступной организации

05 марта 2021 20:53
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Новости Беларуси. Правоохранители задержали брестских анархистов из международной преступной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители задержали брестских анархистов из международной преступной организации-1

На семерых участников «Революционного действия» вышли сотрудники подразделения МВД. Все задержанные – жители Брестской области. Их возраст – от 16 до 35 лет, неработающие.

Начиная с 2016 года, в разные периоды времени они участвовали в акциях провокационного и деструктивного характера, в том числе включая массовые беспорядки в 2020 году в Минске и Брестской области.

Правоохранители задержали брестских анархистов из международной преступной организации-4

Установлено, что их протестная деятельность финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали подозреваемыми по уголовному делу. Известно, что более 15 анархистов из брестского и минского регионов скрываются в Украине и Польше.

Оперативно-следственная работа продолжается.

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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