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В Минской области произошло 4 серьёзных ДТП – один человек погиб

22 августа 2022 18:05
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Новости Беларуси. В Минской области зарегистрировано четыре ДТП, в результате которых один человек погиб и четыре – травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Минской области произошло 4 серьёзных ДТП – один человек погиб-1

21 августа Skoda на 17-м километре автодороги Р1 Минск-Дзержинск насмерть сбила пешехода. Автомобилем управлял 38-летний водитель. Он двигался в направлении столицы. Предварительно установлено, что пешеход находился в полосе движения автомобиля и в темное время суток не был обозначен светоотражающими элементами. Водитель не смог избежать наезда. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

В Минской области произошло 4 серьёзных ДТП – один человек погиб-4

21 августа случилось еще одно ДТП на 275-м километре автодороги М1. 63-летняя жительница Минска за рулем Opel ехала в направлении столицы и столкнулась с двигавшимся впереди автомобилем Audi под управлением 46-летнего минчанина. В результате аварии пассажир автомобиля Opel с травмами госпитализирована, по факту ДТП проводится проверка.

 

 

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