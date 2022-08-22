В Минской области произошло 4 серьёзных ДТП – один человек погиб

Новости Беларуси. В Минской области зарегистрировано четыре ДТП, в результате которых один человек погиб и четыре – травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области зарегистрировано четыре ДТП, в результате которых один человек погиб и четыре – травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
21 августа Skoda на 17-м километре автодороги Р1 Минск-Дзержинск насмерть сбила пешехода. Автомобилем управлял 38-летний водитель. Он двигался в направлении столицы. Предварительно установлено, что пешеход находился в полосе движения автомобиля и в темное время суток не был обозначен светоотражающими элементами. Водитель не смог избежать наезда. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
21 августа случилось еще одно ДТП на 275-м километре автодороги М1. 63-летняя жительница Минска за рулем Opel ехала в направлении столицы и столкнулась с двигавшимся впереди автомобилем Audi под управлением 46-летнего минчанина. В результате аварии пассажир автомобиля Opel с травмами госпитализирована, по факту ДТП проводится проверка.