В Минской области произошло 4 серьёзных ДТП – один человек погиб

Новости Беларуси. В Минской области зарегистрировано четыре ДТП, в результате которых один человек погиб и четыре – травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

21 августа Skoda на 17-м километре автодороги Р1 Минск-Дзержинск насмерть сбила пешехода. Автомобилем управлял 38-летний водитель. Он двигался в направлении столицы. Предварительно установлено, что пешеход находился в полосе движения автомобиля и в темное время суток не был обозначен светоотражающими элементами. Водитель не смог избежать наезда. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.