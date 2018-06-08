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Авторы программы «Дела семейные» извинились перед родными Максима Мархалюка и разъяснили ситуацию

08 июня 2018 10:20
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МТРК «Мир» обнародовала ответ компании-производителя ООО «Система» на запрос о том, как фото Максима Мархалюка попало в программу «Дела семейные». 

Ответ исполнительного продюсера программы «Дела семейные» Е. Гойнинген-Гюне опубликован на сайте mir24.tv. 

По словам женщины, фото пропавшего школьника из общедоступной поисковой системы попало в выпуск программы из-за халатности редактора. После этого случая он был уволен. Продюсер принесла извинения родным и близким Максима Мархалюка, а также телезрителям за то, что так произошло. 

«Обращаем ваше внимание, что телекомпания «Мир» не является производителем программы и не несет ответственности за произошедшее».

Напомним, фото пропавшего осенью прошлого года Максима Мархалюка было использовано в программе «Дела семейные» (читайте подробности). О судьбе ребенка ничего не известно до сих пор. 

# Поиски Максима Мархалюка # происшествия # Максим Мархалюк

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