Авторы программы «Дела семейные» извинились перед родными Максима Мархалюка и разъяснили ситуацию

МТРК «Мир» обнародовала ответ компании-производителя ООО «Система» на запрос о том, как фото Максима Мархалюка попало в программу «Дела семейные».

Ответ исполнительного продюсера программы «Дела семейные» Е. Гойнинген-Гюне опубликован на сайте mir24.tv.

По словам женщины, фото пропавшего школьника из общедоступной поисковой системы попало в выпуск программы из-за халатности редактора. После этого случая он был уволен. Продюсер принесла извинения родным и близким Максима Мархалюка, а также телезрителям за то, что так произошло.

«Обращаем ваше внимание, что телекомпания «Мир» не является производителем программы и не несет ответственности за произошедшее».

Напомним, фото пропавшего осенью прошлого года Максима Мархалюка было использовано в программе «Дела семейные» (читайте подробности). О судьбе ребенка ничего не известно до сих пор.