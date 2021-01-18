В Минской области отмечают снижение аварийности на дорогах. В ГАИ рассказали, что помогает выявлять нарушителей

Новости Беларуси. За минувшие выходные в Минской области зафиксировано снижение количества аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Произошло два ДТП с пострадавшими. Выявлены 1800 водителей и 270 пешеходов-нарушителей. Кстати, ГАИ продолжает работу на предупреждение. Среди нововведений – смешанный контроль. Ольга Власовец подробнее.

Ольга Власовец, корреспондент:

В Минской области таких морозов не было давно. Многие водители решили остаться дома. Возможно, это и повлияло на ситуацию на дороге. В пятницу, субботу и воскресенье в отчетах областной ГАИ всего два ДТП с пострадавшими. Одно из них произошло вечером 15 января в Мядельском районе. 39-летний водитель Peugeot на пересечении неравнозначных дорог при повороте направо не уступил дорогу трактору. Произошло столкновение. Водитель Peugeot получил травмы, однако госпитализация ему не понадобилась. Идет проверка.

Андрей Гладкий, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, а также не оставаться равнодушными к происшествиям, которые происходят на дорогах. Тем не менее сотрудники ГАИ фиксирует уменьшение количества нарушений на дорогах. Так, на рождественских выходных было выявлено 2500 нарушителей, а с 15 по 17 января – 1800. Из них почти 60 – бесправники. 16 человек были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

Среди нарушителей был и мотоциклист. Морозы не испугали эксремала, адреналина в кровь добавил алкоголь. Кстати, у этого водителя никогда не было прав. Андрей Гладкий:

За прошедшие выходные на территории Узденского района Минской области нарядом ОГАИ Узденского РОВД был задержан мотоциклист, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Данному мотоциклисту грозит штраф.

Но основная работа теперь идет на предупреждение. Для повышения безопасности сотрудники ГАИ используют и новые методы. Среди последних нововведений – смешанный контроль. Теперь на дорогах Минской области вместе с традиционными патрульными машинами ГАИ можно встретить машины без опознавательных знаков. Не обращая на себя внимания, экипаж может выявить нарушителей среди потока машин.