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В Минской области отмечают снижение аварийности на дорогах. В ГАИ рассказали, что помогает выявлять нарушителей

18 января 2021 19:24
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Новости Беларуси. За минувшие выходные в Минской области зафиксировано снижение количества аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Произошло два ДТП с пострадавшими.

Выявлены 1800 водителей и 270 пешеходов-нарушителей. Кстати, ГАИ продолжает работу на предупреждение. Среди нововведений – смешанный контроль.

Ольга Власовец подробнее.

В Минской области отмечают снижение аварийности на дорогах. В ГАИ рассказали, что помогает выявлять нарушителей-1

Ольга Власовец, корреспондент:
В Минской области таких морозов не было давно. Многие водители решили остаться дома. Возможно, это и повлияло на ситуацию на дороге. В пятницу, субботу и воскресенье в отчетах областной ГАИ всего два ДТП с пострадавшими.

Одно из них произошло вечером 15 января в Мядельском районе. 39-летний водитель Peugeot на пересечении неравнозначных дорог при повороте направо не уступил дорогу трактору. Произошло столкновение. Водитель Peugeot получил травмы, однако госпитализация ему не понадобилась. Идет проверка.

В Минской области отмечают снижение аварийности на дорогах. В ГАИ рассказали, что помогает выявлять нарушителей-4

Андрей Гладкий, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, а также не оставаться равнодушными к происшествиям, которые происходят на дорогах.

Тем не менее сотрудники ГАИ фиксирует уменьшение количества нарушений на дорогах. Так, на рождественских выходных было выявлено 2500 нарушителей, а с 15 по 17 января – 1800. Из них почти 60 – бесправники. 16 человек были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

В Минской области отмечают снижение аварийности на дорогах. В ГАИ рассказали, что помогает выявлять нарушителей-7

Среди нарушителей был и мотоциклист. Морозы не испугали эксремала, адреналина в кровь добавил алкоголь. Кстати, у этого водителя никогда не было прав.

Андрей Гладкий:
За прошедшие выходные на территории Узденского района Минской области нарядом ОГАИ Узденского РОВД был задержан мотоциклист, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Данному мотоциклисту грозит штраф.

В Минской области отмечают снижение аварийности на дорогах. В ГАИ рассказали, что помогает выявлять нарушителей-10

Но основная работа теперь идет на предупреждение. Для повышения безопасности сотрудники ГАИ используют и новые методы. Среди последних нововведений – смешанный контроль. Теперь на дорогах Минской области вместе с традиционными патрульными машинами ГАИ можно встретить машины без опознавательных знаков. Не обращая на себя внимания, экипаж может выявить нарушителей среди потока машин.

В Минской области отмечают снижение аварийности на дорогах. В ГАИ рассказали, что помогает выявлять нарушителей-13

Андрей Гладкий:
Укомплектованы данные транспортные средства системами «Ураган», «ПаркРайт», «Бинар», которые выявляют как превышение скорости, так и транспортные средства, водители которых были ранее лишены водительского удостоверения. За неделю работы трех патрульных автомобилей стандартной окраски выявлено 182 нарушения правил дорожного движения.

Ольга Власовец:
Такая практика смешанного контроля будет продолжена. Областная ГАИ планирует расширить автопарк машин без опознавательных знаков. Это позволит охватить большую часть дорог.

# Авария в Минской области # происшествия # Ольга Власовец # Андрей Гладкий # Фотофакт

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