В Степянке прорвало трубу с горячей водой. Специалисты устраняют проблему

Новости Беларуси. Пар из-под земли – улица Карвата несколько часов назад напоминала баню. Причиной тому стал прорыв трубы с горячей водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие повреждения характерны для сильных морозов.

По этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад. Ответственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть» оперативно устраняет причину ЧП. Сотрудники и спецтехника сейчас работают на месте прорыва. Сформированы аварийные бригады в ЖЭУ для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после того, как трубопровод отремонтируют.