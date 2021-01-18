Прямой эфир

В Степянке прорвало трубу с горячей водой. Специалисты устраняют проблему

18 января 2021 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пар из-под земли – улица Карвата несколько часов назад напоминала баню. Причиной тому стал прорыв трубы с горячей водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие повреждения характерны для сильных морозов. 

В Степянке прорвало трубу с горячей водой. Специалисты устраняют проблему-1

По этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад. Ответственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть» оперативно устраняет причину ЧП. Сотрудники и спецтехника сейчас работают на месте прорыва. Сформированы аварийные бригады в ЖЭУ для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после того, как трубопровод отремонтируют.

В Степянке прорвало трубу с горячей водой. Специалисты устраняют проблему-4

К слову, в таких погодных условиях, если прекращается отопление, дом остывает примерно за 12 часов. Коммунальные службы нацелены на то, чтобы выполнить необходимые работы как можно быстрее и минимизировать дискомфорт для горожан.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наркодилеров с крупной партией мефедрона задержали на трассе М1
18 января 2021 15:35

Наркодилеров с крупной партией мефедрона задержали на трассе М1

Морозы в Беларуси: в некоторых школах отменены занятия, в Солигорске остались без горячей воды
18 января 2021 11:33

Морозы в Беларуси: в некоторых школах отменены занятия, в Солигорске остались без горячей воды

Пошёл кататься на ледянке и упал в очистной колодец. Следствие восстанавливает картину гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе
17 января 2021 18:53

Пошёл кататься на ледянке и упал в очистной колодец. Следствие восстанавливает картину гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе