Наркодилеров с крупной партией мефедрона задержали на трассе М1

Новости Беларуси. Спецоперацию по пресечению канала поставки психотропов в Беларусь провели правоохранители. На трассе М1 задержаны двое дилеров. В салоне автомобиля было найдено более килограмма наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По заключению экспертов, изъят мефедрон, вещество с пометкой «особо опасное», общим весом более килограмма.

Автомобиль, на котором передвигались дилеры, правоохранители остановили вблизи автозаправки. Выяснилось, что молодые люди работали на виртуальный наркомаркет. Зелье получали в России, перевозили его в нашу страну и делали закладки на территории Минской области.

Сергей Белоушко, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома:

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение канала поставки психотропных веществ из Российской Федерации на территорию Республики Беларусь, были задержаны двое мужчин, жители Минской области и города Минска, 1997 и 2000 года рождения, у которых в автомашине было обнаружено и изъято более одного килограмма особо опасного психотропного вещества – параметилофедрона. В отношении фигурантов Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконный оборот наркотиков.