Морозы в Беларуси: в некоторых школах отменены занятия, в Солигорске остались без горячей воды

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен на 18 января в Беларуси из-за сильных морозов. В большинстве регионов ночью столбики термометров опустились до -29°C. Это значительно ниже климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Днем будет немного теплее: максимальная температура ожидается до 18°C мороза.

Из-за экстремальных погодных условий в некоторых белорусских школах отменены занятия. Не обошлось без аварий. Накануне в Смиловичах без воды оставались жители частных и многоквартирных домов. В Солигорске морозы стали причиной выхода из строя теплообменного оборудования.