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Морозы в Беларуси: в некоторых школах отменены занятия, в Солигорске остались без горячей воды

18 января 2021 11:33
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен на 18 января в Беларуси из-за сильных морозов. В большинстве регионов ночью столбики термометров опустились до -29°C. Это значительно ниже климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Днем будет немного теплее: максимальная температура ожидается до 18°C мороза.

Морозы в Беларуси: в некоторых школах отменены занятия, в Солигорске остались без горячей воды-1

Из-за экстремальных погодных условий в некоторых белорусских школах отменены занятия. Не обошлось без аварий. Накануне в Смиловичах без воды оставались жители частных и многоквартирных домов. В Солигорске морозы стали причиной выхода из строя теплообменного оборудования.

Морозы в Беларуси: в некоторых школах отменены занятия, в Солигорске остались без горячей воды-4

В связи с холодами медики напоминают о необходимости тепло одеваться. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано более 200 гололедных и холодовых травм. В ряде случаев потребовалась госпитализация.

# Водоснабжение # происшествия # Фотофакт

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