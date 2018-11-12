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В Минске женщина украла сапоги за 125 рублей

12 ноября 2018 19:05
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Новости Беларуси. Утеплиться за чужой счет. В одном из торговых центров столицы неизвестная женщина унесла приглянувшуюся пару сапог, не заплатив, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске женщина украла сапоги за 125 рублей-1

Покупательница воспользовалась невнимательностью сотрудников магазина, сложила обувь в пакет и забрала с собой. Подозреваемой около 40 лет, на «дело» женщина пошла во всем черном.

В Минске женщина украла сапоги за 125 рублей-4

Кражу, кстати, успела зафиксировать камера наблюдения. Стоимость пары обуви составляет 125 белорусских рублей, за такой шопинг женщине придется отвечать перед законом.

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# Кража # происшествия # Фотофакт

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