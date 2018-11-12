В Минске женщина украла сапоги за 125 рублей

Новости Беларуси. Утеплиться за чужой счет. В одном из торговых центров столицы неизвестная женщина унесла приглянувшуюся пару сапог, не заплатив, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Покупательница воспользовалась невнимательностью сотрудников магазина, сложила обувь в пакет и забрала с собой. Подозреваемой около 40 лет, на «дело» женщина пошла во всем черном.