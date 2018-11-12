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«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска

12 ноября 2018 17:12
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Новости Беларуси. 12 ноября в торговом комплексе «Арена-Сити» обвалился потолок. Есть пострадавшие. Съемочная группа СТВ работает на месте происшествия. И сейчас все подробности инцидента готова рассказать наш корреспондент Ольга Коршун.

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-1

На данный момент место обрушения оцеплено. Приблизиться к нему невозможно. До сих пор на месте происшествия работают следователи и спасатели. Сейчас самая главная задача для них – выяснить причины ЧП.  

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-4

По предварительным данным не выдержал крепеж - часть подвесного потолка обрушилась. Это примерно произошло в 15.50. Вся информация пока носит предварительный характер.

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-7

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Произошло обрушение потолочного перекрытия на общей площади 150 квадратных метров. Спасатели будут проводить дополнительное обследование конструкций. Причины произошедшего будут устанавливаться.

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-10

Спасатели и скорая прибыли на место событий буквально через пару минут после сообщения об обрушении. В результате инцидента пострадала девушка. Ей 27 лет, она сотрудница цветочного магазина. Девушка получила черепно-мозговую травму.    

Когда ее госпитализировали, она находилась в сознании. Стало известно, что девушку выписали из больницы под расписку, она продолжит лечение дома. В СМИ поступала противоречивая информация о пострадавших, утверждали, что пострадал ребенок. Но информация не подтвердилась. Официально нам заявили, что пострадал один человек.

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-13

Александр Пищулёнок, хирург больницы скорой медицинской помощи Минска:  
Пациентка в сознании, адекватна. Беспокоят умеренные головные боли и боли в области мягких тканей нижних конечностей. Пациентку в течение часа полностью обследовали лабораторно, геологически. Выставлен предварительный диагноз: сочетанная травма, легкая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей нижних конечностей.   

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-16

Когда произошло обрушение, началась паника, очевидцы выбегали из павильонов. Они не понимали, что происходит, слышали лишь сильный грохот. 

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-19

Конечно, люди сильно испугались. Но, как признавались сотрудники некоторых магазинов, крыша в торговом центре протекала.  

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-22


Очевидцы:
Сначала произошел очень громкий грохот. Потом – крики и опять повторился грохот. Все люди начали сбегаться и смотреть, что там происходит. Там оказались просто руины и шел дым. 

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-24

Вопрос только во времени, когда она упадет. Когда она снова рухнет, потому что там прям видно, что геометрия, она в трещинах. У нас часто затапливает крышу. У нас здесь бывают потопы, как бы это странно ни звучало, это длится достаточно долгий промежуток времени. С этим ничего не решают.

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-27


Сотрудники «Арена-Сити» уже проверяют потолок и невооружённым взглядом видно, что перекрытие даёт трещину. Но, конечно, причины ЧП установят специалисты. На месте работают эксперты, представители Следственного комитета, приехал министр по чрезвычайным ситуациям. Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров. 

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-29

Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:
Мы проведем тщательный осмотр территории, изымем необходимую документацию. В процессе будут назначены необходимые экспертизы, привлечены специалисты для оценки как сложившейся ситуации, так и проектного решения.

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-32

Представители ТЦ пока отказываются от комментариев, ссылаясь на занятость. Торговый центр сейчас закрыт. Работает только продовольственная зона. Дальнейшая судьба торгового центра – под вопросом, ее предстоит решить экспертной комиссии. Некоторые эксперты будут настоятельно рекомендовать прекратить работу «Арена-Сити», пока не будут установлены точные причины обрушения и пока не будет исследован каждый миллиметр этой, как оказалось, хрупкой конструкции.

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска-35

# Несчастный случай # происшествия # Ольга Мельченко # Дмитрий Конопляник # Фотофакт

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