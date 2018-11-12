Пенсионерка украла у маршрутчика мобильник

Новости Беларуси. Не пойман – не вор. Пассажирка маршрутки «Минск – Марьина Горка» украла телефон водителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Перед рейсом мужчина случайно оставил мобильник на одном из кресел салона. Пассажирка гаджет заметила и села на него, а после спрятала телефон в карман.