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Пенсионерка украла у маршрутчика мобильник

12 ноября 2018 18:26
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Новости Беларуси. Не пойман – не вор. Пассажирка маршрутки «Минск – Марьина Горка» украла телефон водителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Пенсионерка украла у маршрутчика мобильник-1

Перед рейсом мужчина случайно оставил мобильник на одном из кресел салона. Пассажирка гаджет заметила и села на него, а после спрятала телефон в карман.

Пенсионерка украла у маршрутчика мобильник-4

Кражу зафиксировала камера наблюдения. Происшествия расследуется, выясняется личность женщины.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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