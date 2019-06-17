На улице Заславской жилец одной из многоэтажек нашел предмет, похожий на гранату

Новости Беларуси. Покой жильцов одной из многоэтажек на Заславской нарушила опасная находка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В милицию сообщение поступило днем 17 июня в 15:30. Под окнами многоэтажки на Заславской один из жильцов обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату. На место выехала милиция, саперы и следователи. Помещение оцепили и эвакуировали людей.