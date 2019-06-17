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На улице Заславской жилец одной из многоэтажек нашел предмет, похожий на гранату

17 июня 2019 18:32
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Новости Беларуси. Покой жильцов одной из многоэтажек на Заславской нарушила опасная находка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Заславской жилец одной из многоэтажек нашел предмет, похожий на гранату -1

В милицию сообщение поступило днем 17 июня в 15:30. Под окнами многоэтажки на Заславской один из жильцов обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату. На место выехала милиция, саперы и следователи. Помещение оцепили и эвакуировали людей.

На улице Заславской жилец одной из многоэтажек нашел предмет, похожий на гранату -4

На улице Заславской жилец одной из многоэтажек нашел предмет, похожий на гранату -6

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В ходе предварительного осмотра установлено, что обнаруженный предмет опасности не представляет. В данный момент он изъят для последующего исследования. По данному факту проводится проверка.

На улице Заславской жилец одной из многоэтажек нашел предмет, похожий на гранату -9

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Илья Босько # Фотофакт

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