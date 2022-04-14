В Минске женщина нанесла мужу более 30 ударов ножом и убила его

Новости Беларуси. Убийство в столице: женщина нанесла своему мужу более 30 ножевых ударов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все случилось накануне вечером в квартире одной из многоэтажек на улице Матусевича. Супруги выпивали. За бутылкой алкоголя завязалась ссора. Минчанка не снесла оскорбления в свою сторону и взялась за нож. От ранений 49-летний мужчина скончался.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

По указанному сообщению выбывала следственно-оперативная группа. Следователями проведен осмотр. Изъяты необходимые для установления обстоятельств случившегося объекты. Назначены экспертные исследования. Женщина задержана. С ее участием проводятся следственные действия. Фрунзенским районным отделом Следственного комитета города Минска возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства с особой жестокостью.