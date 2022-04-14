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В Минске женщина нанесла мужу более 30 ударов ножом и убила его

14 апреля 2022 11:17
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Новости Беларуси. Убийство в столице: женщина нанесла своему мужу более 30 ножевых ударов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все случилось накануне вечером в квартире одной из многоэтажек на улице Матусевича. Супруги выпивали. За бутылкой алкоголя завязалась ссора. Минчанка не снесла оскорбления в свою сторону и взялась за нож. От ранений 49-летний мужчина скончался.

В Минске женщина нанесла мужу более 30 ударов ножом и убила его-1

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
По указанному сообщению выбывала следственно-оперативная группа. Следователями проведен осмотр. Изъяты необходимые для установления обстоятельств случившегося объекты. Назначены экспертные исследования. Женщина задержана. С ее участием проводятся следственные действия. Фрунзенским районным отделом Следственного комитета города Минска возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства с особой жестокостью.

В Минске женщина нанесла мужу более 30 ударов ножом и убила его-4

Как уточнили в Следственном комитете, женщина уже дважды была судима за причинение тяжких телесных повреждений. Потерпевшим в предыдущих случаях также был ее муж. Из мест лишения свободы она вернулась около года назад.

# Убийство # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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