Крупное ДТП с пострадавшими в Минске. Столкнулись троллейбусы и автомобили

Новости Беларуси. В Минске столкнулись два троллейбуса и два автомобиля. Пострадали 6 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, один из троллейбусов двигался по улице Скрипникова (со стороны Одинцова) в направлении Мазурова. Водитель отвлеклась от управления и допустила столкновение с другим троллейбусом, который от удара сдвинулся и протаранил Hyundai. Тот впоследствии задел BMW.