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Крупное ДТП с пострадавшими в Минске. Столкнулись троллейбусы и автомобили

13 апреля 2022 13:24
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Новости Беларуси. В Минске столкнулись два троллейбуса и два автомобиля. Пострадали 6 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Крупное ДТП с пострадавшими в Минске. Столкнулись троллейбусы и автомобили-1

По предварительной информации, один из троллейбусов двигался по улице Скрипникова (со стороны Одинцова) в направлении Мазурова. Водитель отвлеклась от управления и допустила столкновение с другим троллейбусом, который от удара сдвинулся и протаранил Hyundai. Тот впоследствии задел BMW.

Крупное ДТП с пострадавшими в Минске. Столкнулись троллейбусы и автомобили-4

В результате аварии травмы получили шесть человек, в том числе два ребенка. Они доставлены в медучреждение.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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