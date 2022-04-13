Лось и косуля пробирались в Беларусь и погибли на литовской границе. Виноват «колючий забор»

Смертельные преграды. Литовский «колючий забор» продолжает убивать животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На белорусско-литовской границе пограннаряд обнаружил трупы лося и косули.

Звери не смогли преодолеть европейскую «колючку», пробираясь в Беларусь. Железные шипы смертельно ранили парнокопытных. Зоозащитники уверены, что количество павших животных с обеих сторон разделительной линии будет только расти. Впереди у лосей, зубров и оленей сезонная миграция по привычным маршрутам.