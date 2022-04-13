Прямой эфир

Лось и косуля пробирались в Беларусь и погибли на литовской границе. Виноват «колючий забор»

13 апреля 2022 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Смертельные преграды. Литовский «колючий забор» продолжает убивать животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На белорусско-литовской границе пограннаряд обнаружил трупы лося и косули.

Лось и косуля пробирались в Беларусь и погибли на литовской границе. Виноват «колючий забор»-1

Звери не смогли преодолеть европейскую «колючку», пробираясь в Беларусь. Железные шипы смертельно ранили парнокопытных. Зоозащитники уверены, что количество павших животных с обеих сторон разделительной линии будет только расти. Впереди у лосей, зубров и оленей сезонная миграция по привычным маршрутам.

# Беларусь-Литва # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Крупное ДТП с пострадавшими в Минске. Столкнулись троллейбусы и автомобили
13 апреля 2022 13:24

Крупное ДТП с пострадавшими в Минске. Столкнулись троллейбусы и автомобили

По факту обстрела «Песчатки» польскими силовиками СК Беларуси возбудил уголовное дело
12 апреля 2022 09:39

По факту обстрела «Песчатки» польскими силовиками СК Беларуси возбудил уголовное дело

С территории Польши обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка»
11 апреля 2022 17:52

С территории Польши обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка»