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По факту обстрела «Песчатки» польскими силовиками СК Беларуси возбудил уголовное дело

12 апреля 2022 09:39
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Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по инциденту на белорусско-польской границе. Напомним, в ночь с 10 на 11 апреля трое силовиков польской стороны обстреляли автодорожный пункт пропуска «Песчатка» в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По факту обстрела «Песчатки» польскими силовиками СК Беларуси возбудил уголовное дело-1

В момент обстрела службу нес белорусский пограничный наряд. Их пытались ослепить стробоскопами, чтобы дезориентировать. Как установило следствие, польские военные стреляли из рогаток особого назначения. Были повреждены стены пограничного модуля. Металлические снаряды обнаружили недалеко от места, попавшего на камеры видеонаблюдения.  

С территории Польши обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка» (подробности здесь).  

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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