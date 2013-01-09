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В могилевской многоэтажке погибла хозяйка и гость квартиры от пожара, вызванного курением

09 января 2013 10:57
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Новости Беларуси. Трагедия на пожаре в Могилеве. Возгорание произошло на 9 этаже многоквартирного жилого дома.

Погибли хозяйка квартиры, пенсионерка, и мужчина, который находился в гостях. Одного мужчину по автолестнице спасли работники МЧС. Он госпитализирован с диагнозом отравление продуктами горения. Девять человек, из них четверо детей, были эвакуированы с других этажей.

Сын хозяйки успел покинуть помещение самостоятельно, при этом он был пьян. Выяснилось, что 33 летний мужчина не работает и состоит на учете в РОВД как злоупотребляющий спиртными напитками.

Огнем уничтожено имущество в одной из комнат, оконные и балконные рамы в квартире на 10 этаже. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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