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В Стамбуле закрыты школы, в аэропортах отменены десятки авиарейсов

09 января 2013 10:54
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Новости Турции. На Турцию обрушилась сильнейшая снежная буря. В Стамбуле закрыты школы, в аэропортах отменены десятки авиарейсов. Снежный покров местами достигает полуметра.

Из-за плохой видимости, вызванной сильным снегопадом, для судоходства закрыт пролив Босфор, соединяющий Черное и Средиземное моря.

Добрались снегопады с холодами и до Греции. В стране, ослабленной экономическим кризисом, выпавший снег стал настоящим испытанием для тех, кто из-за финансовых проблем не имеет крова над головой. В Афинах проживает почти половина из 20 тысяч греческих бездомных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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