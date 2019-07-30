Детскую площадку на Одинцова окружили пчелы. Спасатели вызвали пасечника

Новости Беларуси. Жители дома на улице Одинцова обнаружили рой пчел на детской площадке. Насекомые плотно усеяли поручни горки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители дома на улице Одинцова обнаружили рой пчел на детской площадке. Насекомые плотно усеяли поручни горки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пчелиное жужжание слышно было издалека. Местные тут же вызвали на помощь МЧС. Для спасателей такие случаи не редкость. Сотрудники приехали в специальной форме и помогли собрать пчел в пакет их владельцу.
Пасечник находился недалеко от площадки и, видимо, не доглядел за насекомыми.