В Минске задержана группа египетских экстремистов со следами взрывчатых веществ

Новости Беларуси. Группа египетских экстремистов задержана в Минске. Пятеро граждан Египта незаконно пребывали на территории Беларуси с целью дальнейшего выезда в страны Евросоюза.

В ходе проверки на одном из подозреваемых были обнаружены следы взрывчатых веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

В последнее время мы замечаем определенный всплеск нелегальной миграции. В основном, конечно, нелегальный мигранты движутся в сторону Запада в поисках какой-то безбедной жизни, безопасного существования.

Призываем минчан быть более внимательными, и если появляются какие-то обоснованные подозрения, сообщать об этом в органы милиции для того, чтобы мы могли своевременно отреагировать.