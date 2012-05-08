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В Минске задержана группа египетских экстремистов со следами взрывчатых веществ

08 мая 2012 06:01
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Новости Беларуси. Группа египетских экстремистов задержана в Минске. Пятеро граждан Египта незаконно пребывали на территории Беларуси с целью дальнейшего выезда в страны Евросоюза.

В ходе проверки на одном из подозреваемых были обнаружены следы взрывчатых веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
В последнее время мы замечаем определенный всплеск нелегальной миграции. В основном, конечно, нелегальный мигранты движутся в сторону Запада в поисках какой-то безбедной жизни, безопасного существования.
Призываем минчан быть более внимательными, и если появляются какие-то обоснованные подозрения, сообщать об этом в органы милиции для того, чтобы мы могли своевременно отреагировать.

# происшествия # Криминал # Евгений Сачек # ГУВД Мингорисполкома

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