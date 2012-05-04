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Более 200 минометных снарядов и 2 гранаты нашли лесники в Чаусском районе на одной из делянок

04 мая 2012 14:17
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Новости Беларуси. Целый арсенал времен Великой Отечтественной обнаружен в Могилевской области. Более 200 минометных снарядов, 2 гранаты нашли лесники в Чаусском районе на одной из делянок. Прибывшие на место саперы утверждают, что это самая крупная партия боеприпасов с начала года.

Все снаряды саперы уничтожили на полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Нагурный, начальник инженерной службы В/Ч 5523:
При обнаружении таких взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя их трогать, поднимать. Нужно отойти от них подальше, сообщить в милицию или в местный военкомат, в зависимости от того, в каком районе или на какой территории находится зона ответственности, и ожидать прибытия подвижной группы разминирования.

# происшествия # Оружие и боеприпасы # Фотофакт # Николай Нагурный

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