Более 200 минометных снарядов и 2 гранаты нашли лесники в Чаусском районе на одной из делянок

Новости Беларуси. Целый арсенал времен Великой Отечтественной обнаружен в Могилевской области. Более 200 минометных снарядов, 2 гранаты нашли лесники в Чаусском районе на одной из делянок. Прибывшие на место саперы утверждают, что это самая крупная партия боеприпасов с начала года.

Все снаряды саперы уничтожили на полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Нагурный, начальник инженерной службы В/Ч 5523:

При обнаружении таких взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя их трогать, поднимать. Нужно отойти от них подальше, сообщить в милицию или в местный военкомат, в зависимости от того, в каком районе или на какой территории находится зона ответственности, и ожидать прибытия подвижной группы разминирования.