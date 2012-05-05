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В Ереване в ходе митинга взорвались шары с газом. Пострадали более 150 человек, в том числе дети

05 мая 2012 17:10
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Новости Армении. В Ереване расследуют причины ЧП, произошедшего накануне вечером. В ходе партийного митинга в центре столицы Армении взорвались воздушные шары. В результате взрыва пострадали более 150 человек, в том числе дети. В больницах пока остаются более 70 человек.

На данный момент эксперты пытаются установить, каким газом были наполнены взорвавшиеся шары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, в СМИ появилось несколько версий причин произошедшего. Одна из них – попытка сэкономить организаторов, которые вместо безопасного гелия наполнили шары более дешевыми кислородом или водородом.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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