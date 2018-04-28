В Гродно и окрестностях молодой мужчина выкопал 48 туй. Его задержали

Новости Беларуси. В Гродно был задержан вор декоративных растений.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 27-летний водитель одного из местных транспортных предприятий ночью ездил по деревням, которые находились недалеко от областного центра, проникал на один приусадебный участок и совершал там кражу.

Например, в д. Малая Ольшанка гражданин украл из дома гаечные ключи, удочки, а из автомобилей, которые были открыты – автомагнитолы, колонки и документы.

После чего молодой человек решил изменить специализацию и стал воровать садовые растения. В д. Стриевка он выкопал 17 туй, через неделю в д. Богушевка – 12 деревьев. В последний раз мужчина выкопал 18 туй в самом центре Гродно.

Всего молодой человек присвоил 48 туй. Он планировал реализовать украденные деревья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного была изъята.