Гражданин Украины хотел провезти через Беларусь в Литву флаконы с гормоном роста

Новости Беларуси. Гражданин Украины пытался провезти через Беларусь в Литву гормоны роста. По сведениям Гродненской региональной таможни, мужчина спрятал две тысячи флаконов с гормоном роста «NANOTROP» в тайнике автомобиля.

Фото: Гродненская региональная таможня

Гражданин решил пересечь границу через пункт пропуска «Привалка». Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал красный коридор, чтобы задекларировать свою машину.

Фото: Гродненская региональная таможня

Сотрудники таможни проверили документы, после чего просканировали и досмотрели транспортное средство. В автомобиле был найден тайник с «NANOTROP». Предварительно, товар оценивается в 43 тысячи рублей.

Фото: Гродненская региональная таможня