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В Минске задержан нападавший в темное время суток серийный грабитель

05 декабря 2017 14:37
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Новости Беларуси. В Минске на месте преступления был пойман серийный грабитель.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 35-летний житель столицы напал на молодого человека и похитил мобильный телефон.

Правоохранители задержали злоумышленника. С конца ноября на территории Центрального и Фрунзенского районов им был совершен ряд грабежей. Устанавливается причастность минчанина к похожим преступлениям в других районах города.

Мужчина совершал нападения в темное время суток – поздним вечером или ранним утром.

Злоумышленник нападал на женщин сзади, сбивал с ног, мог нанести удары и забирал сумки.

Мужчина уже привлекался к ответственности и был дважды судим за разбой. Зимой нынешнего года он освободился из мест лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

В начале 2017 года стало известно об истории из-под Новогрудка.

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# происшествия # Нападение

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