В Минске задержан нападавший в темное время суток серийный грабитель

Новости Беларуси. В Минске на месте преступления был пойман серийный грабитель.
По информации ГУВД Мингорисполкома, 35-летний житель столицы напал на молодого человека и похитил мобильный телефон.
Правоохранители задержали злоумышленника. С конца ноября на территории Центрального и Фрунзенского районов им был совершен ряд грабежей. Устанавливается причастность минчанина к похожим преступлениям в других районах города.
Мужчина совершал нападения в темное время суток – поздним вечером или ранним утром.
Злоумышленник нападал на женщин сзади, сбивал с ног, мог нанести удары и забирал сумки.
Мужчина уже привлекался к ответственности и был дважды судим за разбой. Зимой нынешнего года он освободился из мест лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».
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