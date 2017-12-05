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Легковушка вылетела на тротуар в Глубоком и сбила пешехода. Мужчина скончался в больнице

05 декабря 2017 12:47
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Новости Беларуси. В Глубоком автомобиль сбил пожилого пешехода.

По информации СК, инцидент произошел утром 5 декабря. За рулем BМW находился 29-летний житель Глубокого. Водитель ехал по своей полосе, на которой столкнулся с ехавшим навстречу Fiat, который поворачивал и не пропустил автомобиль.

BМW занесло и отбросило на тротуар, по которому шел 73-летний мужчина. Пенсионера госпитализировали, однако в медучреждении пострадавший скончался.

Легковушка вылетела на тротуар в Глубоком и сбила пешехода. Мужчина скончался в больнице-1

Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На месте инцидента работают следователи.

СК ищет свидетелей ДТП. Правоохранители просят очевидцев аварии обратиться по номеру (033) 399 80 26.

Напомним, на минувших выходных страшная авария произошла в Минске. Возле ТЦ «Замок» грузовик влетел в толпу людей, переходивших дорогу.

Одиннадцатилетняя девочка погибла на месте – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Авария в Витебской области

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