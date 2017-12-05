Легковушка вылетела на тротуар в Глубоком и сбила пешехода. Мужчина скончался в больнице

Новости Беларуси. В Глубоком автомобиль сбил пожилого пешехода.

По информации СК, инцидент произошел утром 5 декабря. За рулем BМW находился 29-летний житель Глубокого. Водитель ехал по своей полосе, на которой столкнулся с ехавшим навстречу Fiat, который поворачивал и не пропустил автомобиль.

BМW занесло и отбросило на тротуар, по которому шел 73-летний мужчина. Пенсионера госпитализировали, однако в медучреждении пострадавший скончался.