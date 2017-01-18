Под Новогрудком парень с ножом требовал у 84-летней женщины деньги

Новости Беларуси. Молодой человек несколько лет помогал пенсионерке по хозяйству. Она за помощь платила копеечку. Бабушка жалела юношу как родного.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Парень сирота, не отличался примерным поведением, в итоге был отправлен в специализированное учреждение. Когда гражданину исполнилось 18-лет, он выпустился оттуда, вернулся в Новогрудок. Ему было предоставлено жилье, однако на работу молодой человек не ходил и нигде больше не учился. Деньги из не откуда не появлялись, и он наведался к старой знакомой пенсионерке, которой помогал раньше. Разбой был совершен в деревне Волковичи Новогрудского района.

В минувшую субботу молодой человек в очередной раз зашел к бабушке, чтобы попросить денег.

В присутствии соседей он потребовал заплатить ему 300 рублей. Когда понял, что требование не собираются выполнять, приставил к шее пенсионерки нож. Очевидцы сумели самостоятельно выгнать злодея, после чего вызвали милицию.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».