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Под Новогрудком парень с ножом требовал у 84-летней женщины деньги

18 января 2017 12:24
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Новости Беларуси. Молодой человек несколько лет помогал пенсионерке по хозяйству. Она за помощь платила копеечку. Бабушка жалела юношу как родного.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Парень сирота, не отличался примерным поведением, в итоге был отправлен в специализированное учреждение. Когда гражданину исполнилось 18-лет, он выпустился оттуда, вернулся в Новогрудок. Ему было предоставлено жилье, однако на работу молодой человек не ходил и нигде больше не учился. Деньги из не откуда не появлялись, и он наведался к старой знакомой пенсионерке, которой помогал раньше. Разбой был совершен в деревне Волковичи Новогрудского района. 

В минувшую субботу молодой человек в очередной раз зашел к бабушке, чтобы попросить денег.

В присутствии соседей он потребовал заплатить ему 300 рублей. Когда понял, что требование не собираются выполнять, приставил к шее пенсионерки нож. Очевидцы сумели самостоятельно выгнать злодея, после чего вызвали милицию.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

# происшествия # Нападение # Ярослав Василевский

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