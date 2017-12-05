В Копыле загорелся жилой дом: проезжавший на автомобиле мимо мужчина помог спастись хозяину и его жене

Новости Беларуси. Благодаря счастливой случайности и неравнодушному очевидцу, спаслись на пожаре супруги – жители Копыля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Накануне вечером вспыхнул огонь в одном из жилых домов: крики о помощи услышал мужчина, который на автомобиле проезжал мимо. Он бросился к окну, помог выбраться хозяину и его жене.

По прибытии спасателей, открытым пламенем горела веранда. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электросетей.