В Копыле загорелся жилой дом: проезжавший на автомобиле мимо мужчина помог спастись хозяину и его жене

Новости Беларуси. Благодаря счастливой случайности и неравнодушному очевидцу, спаслись на пожаре супруги – жители Копыля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Благодаря счастливой случайности и неравнодушному очевидцу, спаслись на пожаре супруги – жители Копыля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Накануне вечером вспыхнул огонь в одном из жилых домов: крики о помощи услышал мужчина, который на автомобиле проезжал мимо. Он бросился к окну, помог выбраться хозяину и его жене.
По прибытии спасателей, открытым пламенем горела веранда. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электросетей.
Такая же версия рассматривается и по факту возгорания склада в поселке Гатово Минского района. Огонь повредил стены постройки на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.